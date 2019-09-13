KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay, 8 Eylül pazar günü Akdoğan köyünde yaşandı.
Panagia Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Ayin sırasında Kıbrıslı bir Rum bölgedeki ilkokulda bulunan Türk bayrağını ve okul koridorunda bulunan cam dolap içerisindeki kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın fotoğrafını aldı.
Şahsın Kıbrıslı Rum Savvas Koulendrou olduğu kamera kayıtlarına bakılarak tespit edildi.
Rum kesmine geçtiği belirlenen şahıs için mahkemeden tutukluluk emri çıkarıldı ve aranan şahıs ilan edildi.
KKTC Dışişleri Bakanlığı, BM Barış gücü nezdinde girişimlerde bulunarak, bayrak ve fotoğrafın iade edilmesini talep etti.
Türk bayrağına saldıran Rum'un kimliği tespit edildi
NTV HaberDünya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kıbrıslı bir Rum bir okuldaki Türk bayrağının ipini kesmiş ayrıca Rauf Denktaş fotoğrafını da alarak kaçmıştı. O şahsın kimliği belirlendi.
KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay, 8 Eylül pazar günü Akdoğan köyünde yaşandı.