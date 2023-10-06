Türk bayraklı gemi Karadeniz'de mayına çarptı

Türk bandıralı bir şilebin dün Karadeniz’de Romanya kıyılarının yakınında mayına çarparak hafif hasar aldığı bildirildi.



Reuters’ın haberine göre kaynaklar, mürettebatın güvende olduğunu belirtti.

Denizcilik ve güvenlik kaynaklarından İngiltere merkezli Ambrey, aldığı istihbarata dayanarak geminin Romanya’nın Sulina kıyısından 11 deniz mili uzaklıkta Sulina Kanalı’nın girişine yakın bir noktada bir deniz mayınına çarptığını açıkladı.

HASAR TESPİTİ İÇİN DEMİR ATTI



Ambrey müşterilerine gönderdiği notta, “Verilen bilgilere göre gemi TSİ 12.30 sularında bir patlama yaşadı ve hasar tespiti yapmak üzere kısa süreliğine demir attı. TSİ 15.10’da gemi yeniden yola çıktı.” ifadelerini kullandı.



Ambrey, olay sonucunda herhangi bir yaralı olmadığını ifade etti.



Dün meydana gelen olay ile aylar sonra ilk kez bir gemi deniz mayınına çarpmış oldu.



Karadeniz, sigorta şirketleri tarafından yüksek risk taşıyan bölge olarak nitelenirken yüzen mayınlar tehlike oluşturmaya devam ediyor.



Geminin mayın patlamasının balast tankına hafif zarar verdiğini ancak mürettebatın güvende olduğu belirtildi.