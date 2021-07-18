Türk çifti komşuları böyle kurtardı

Sağanak, Almanya'dan sonra Avusturya'da da etkili oldu. Salzburg ve çevresine sel getirdi. Bölgedeki Hallein kasabası da su altında kaldı. Kasabada restoran işleten Ayşe ve Salih Karaaslan çifti de sele yakalandı.



Su seviyesi 5 dakika içinde 1,5 metreyi bulunca Türk çift kendilerine güvenli bir yer bulmak için harekete geçti. Çift, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Ayşe Karaaslan suya kapıldı.

Eşinin gücü, Karaaslan'ı kurtarmaya yetmedi.



Bu sırada yan komşuları Alexander Eisenmann çiftin imdadına yetişti. Kurtarma anı görüntülendi.



Türkiye'nin Viyana Büyükeçisi Ozan Ceyhun ve Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı devreye girdi.



Vücudunda yaralar oluşan Ayşe Karaaslan hastanede tedavi altına alındı.



Çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu Dışişleri Bakanı Yavuz Selim Kıran duyurdu.



Bakan Yardımcısı, Twitter mesajında, "Avusturya'nın Salzburg kentindeki sel felaketinde suya kapılan vatandaşlarımızı hayatı pahasına kurtaran komşuları Alexander Eisenmann'a en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Kıran "Alexander Bey'in insani sorumluluk bilinciyle gösterdiği kahramanlık takdire şayan" dedi.



Karaaslan çiftinin restoranı selde kullanılamaz hale geldi. Restoranda 100 bin avroya yakın zarar olduğu tahmin ediliyor.