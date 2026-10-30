Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Ankara'da başladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi , "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla bugün Türkiye 'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenleniyor.

Kurulduğu günden bu yana Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak geleceğin inşasında rol üstlenen teşkilatın liderleri bu zirvede bir araya geldi.

Zirve için Ankara'ya gelen devlet başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşılayarak konuk liderlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İletişim Başkanlığı da zirvenin başlangıcı dolayısıyla sosyal medyadan bir video paylaştı.

Başkanlığın sosyal medya açıklamasında, "Türkiye, Ankara'da 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. TDT Ankara Zirvesi ile dilde birliğimizi, fikirde dayanışmamızı, işte ortak kararlılığımızı geleceğe taşıyoruz" denildi.

Paylaşılan videoda ise Türk dünyasının ortak hafızasına ve kardeşliğine vurgu yapılarak, "Bazı hikayeler bir ömre sığmaz, kuşaktan kuşağa taşınır, farklı coğrafyalarda yaşamaya devam eder. Bir çocuğun öğrendiği kelimede, bir büyüğün anlattığı hatırada, birbirimizi tanıdığımız, anladığımız ortak bir hafıza vardır. O hafıza yeni hayallere ilham verir. Şimdi ortak geleceğimize yön vermek için Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da buluşuyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirmek, işbirliğimizi yeni ufuklara taşımak için" ifadelerine yer verildi.