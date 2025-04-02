Türk ekipleri Myanmar'da: 5 gün sonra bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede büyük yıkıma yol açan depremlerden 5 gün sonra, Myanmar itfaiyesi ve Türkiye'den gelen kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı.



ÇALIŞMALAR GECE BOYU SÜRDÜ



Yerel yetkililer, başkent Naypyidaw’daki bir otelin enkazında gece saatlerinde gerçekleştirilen arama çalışmalarının sonucunda 26 yaşındaki bir otel çalışanının sağ kurtarıldığını açıkladı. Arama çalışmaları, yerel saatle 15.00 sıralarında başlamış, ancak çalışan, 00.30 civarında enkazdan çıkarılmıştır.



CAN KAYBI ARTIYOR



Myanmar'daki askeri yönetim, depremin yol açtığı can kaybının 2 bin 886'ya yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, 4 bin 639 kişinin yaralandığı belirtilirken, en az 373 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Depremden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, ülkede büyük bir insani kriz yaşanıyor.