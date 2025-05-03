Türk gemiciler ateş çemberinde kaldı

Türk personelin görev yaptığı iki gemi Yemen'de, İran destekli Husilerin kontrolündeki bir limanda adeta kapana kısıldı.

Türk gemiciler ateş çemberinde kaldı

Nereye baksalar çevreden yükselen alevleri görüyorlar.

Savaş uçaklarının hedefindeki liman, gemiler yangına teslim olmuş durumda.

Ölümle burun burunalar.

Türk tanker mürettebatı, 'de Husi'lerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'nda ateş çemberinin içinde kaldı.

Görüntüler 17 Nisan'da kaydedildi.

Türk gemiciler ateş çemberinde kaldı - 1 Türk gemicilerin bulunduğu yere yakın bir noktada gerçekleşen patlama

Amerikan hava kuvvetlerinin bombardımanı sırasında yaşananlar tam anlamıyla bir korku filmini andırıyor. Bazı kaynaklara göre o gece 100 kişi hayatını kaybetti.

Palm isimli tankerle birlikte hemen yanındaki hedefler vuruldu.

Gövdesinde hafif hasar oluşan Palm birlikte, Sen Oslo tankerinde toplam 17 Türk personel var.

Yabancı bayraklı gemilerin armatörleri de Türk.

Türk gemiciler ateş çemberinde kaldı - 2 Denizcilerin kaydettiği görüntülerde çevrede gerçekleşen patlamalar olduğu görülüyor

SAHİLE ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

Amerikan güçleri gemicilere sahile çıkmayın uyarısı yapıyor.

Liman sahasını terk etmeye çalıştıkları zaman da Husiler, bekledikleri yüklemenin gerçekleşmemesi nedeniyle gemilerin açılmasına izin vermiyor.

Bu durum diğer ülkelerine ait akaryakıt tankerleri için de geçerli.

Türk denizciler acil yardım çağrısında bulunuyor.

Bir an evvel tehlikeli bölgeden çıkmaları için gerekli girişimlerin hızlandırılmasını istiyor.

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