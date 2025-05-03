Türk gemiciler ateş çemberinde kaldı

Amerikan hava kuvvetlerinin bombardımanı sırasında yaşananlar tam anlamıyla bir korku filmini andırıyor. Bazı kaynaklara göre o gece 100 kişi hayatını kaybetti.

Palm isimli tankerle birlikte hemen yanındaki hedefler vuruldu.

Gövdesinde hafif hasar oluşan Palm birlikte, Sen Oslo tankerinde toplam 17 Türk personel var.

Yabancı bayraklı gemilerin armatörleri de Türk.