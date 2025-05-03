Türk gemiciler ateş çemberinde kaldı
Türk personelin görev yaptığı iki gemi Yemen'de, İran destekli Husilerin kontrolündeki bir limanda adeta kapana kısıldı.
Nereye baksalar çevreden yükselen alevleri görüyorlar.
Savaş uçaklarının hedefindeki liman, gemiler yangına teslim olmuş durumda.
Ölümle burun burunalar.
Türk tanker mürettebatı, Yemen'de Husi'lerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'nda ateş çemberinin içinde kaldı.
Görüntüler 17 Nisan'da kaydedildi.
Amerikan hava kuvvetlerinin bombardımanı sırasında yaşananlar tam anlamıyla bir korku filmini andırıyor. Bazı kaynaklara göre o gece 100 kişi hayatını kaybetti.
Palm isimli tankerle birlikte hemen yanındaki hedefler vuruldu.
Gövdesinde hafif hasar oluşan Palm birlikte, Sen Oslo tankerinde toplam 17 Türk personel var.
Yabancı bayraklı gemilerin armatörleri de Türk.
SAHİLE ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI
Amerikan güçleri gemicilere sahile çıkmayın uyarısı yapıyor.
Liman sahasını terk etmeye çalıştıkları zaman da Husiler, bekledikleri yüklemenin gerçekleşmemesi nedeniyle gemilerin açılmasına izin vermiyor.
Bu durum diğer ülkelerine ait akaryakıt tankerleri için de geçerli.
Türk denizciler acil yardım çağrısında bulunuyor.
Bir an evvel tehlikeli bölgeden çıkmaları için gerekli girişimlerin hızlandırılmasını istiyor.
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