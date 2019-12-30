Türk genç Cem Ağan'ın ABD'de şüpheli ölümü

Türk vatandaşı Cem Ağan'in cansız bedeni, ABD’nin Georgia eyaletinin Sandy Springs şehrinde otobanda bulundu. Ağan arkadaşlarıyla buluşmak için kendi otomobiliyle bara gitti.



Cem Ağan sabaha karşı ise otobanda bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Ailesi sosyal medyada başlattıkları kampanyayla o geceyle ilgili bilgisi olanları yardıma çağırdı.



Özel dedektif tutan aile, otomobili ve cep telefonu çalınan ancak cüzdanı üzerinde bulunan Türk gencinin otobanda neden yürüdüğü sorusunun cevabını arıyor.