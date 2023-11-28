Türk heyeti hastane için Gazze'de

Heyetin tespitlerine bağlı olarak hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesininin planlanlanıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, El Ariş'te Mısır ve Filistin Sağlık Bakanları ile insani yardımları görüşmüştü.

Görüşmelerin ardından içinde Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de olduğu yeni bir teknik heyet saha çalışması için görevlendirdildi.

Türkiye bu heyet aracılığıyla 8 sahra hastanesi kurmaya yetecek ekipmanı Mısır’a göndermişti. Bugün Mısır’dan Gazze’ye geçiş yapıldı.