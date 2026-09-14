Türk jeti yandı, Libya'da havalimanı kapatıldı. Şirketten açıklama

Libya 'nın Misrata Havalimanı 'na bu sabah acil iniş yapmaya çalışan Türkiye tescilli özel bir yolcu jeti, pistten çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrasında alev alan uçaktaki yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yerel basında çıkan fotoğraf ve videolarda, itfaiye ekiplerinin söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yürüttüğü görülüyor.

Henüz resmi olarak teyit edilmemiş ilk bilgilerde uçağın motor arızası yaşadığı öne sürülürken, bazı kaynaklar pilotun piste yanlış yönden iniş yaptığını aktarıyor.

TC-AKF kuyruk tesciline sahip Cessna 680A Citation Latitude tipi iş jetinin, İstanbul merkezli özel jet kiralama ve havacılık hizmetleri şirketi BKN Jet bünyesinde işletildiği bildirildi.

Uçakta yolcu yer almadığı, kabinde yalnızca üç kişilik mürettebatın olduğu belirtildi.

İlk etapta Alman vatandaşı olduğu duyurulan ancak daha sonra Türk vatandaşı olduğu düzeltilen kaptan pilotun yanı sıra yardımcı pilot ve uçuş görevlisinin de Türkiye vatandaşı olduğu açıklandı.

Trablus Ulaştırma Bakanlığı, mürettebatın tedavi altına alındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Kazada can kaybı kaydedilmediğini teyit eden bakanlık, geçici olarak uçuş trafiğine kapatılan havalimanının yeniden açılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye'den gelen uçağın, üç Libyalı siyasi figürü Türkiye'ye taşımak üzere Misrata'ya indiği kaydedildi. Bu isimler arasında Trablus merkezli Savunma Bakan Yardımcısı Abdüsselam Zubi'nin kardeşi Muhammed Zubi de geçiyor.

Kazaya karışan çift motorlu Cessna Citation Latitude tipi jet, Mart 2026'da fabrikadan çıkmış ve Mayıs 2026'da iş insanı Hamdi Akın'ın ortağı olduğu şirket adına tescil edilerek teslim alınmıştı.

Bu yılın nisan ayında basına yansıyan bilgilerde, Akın'ın işletmesi BKN Jet'e verilen uçağın dış gövdesinde özellikle sarı-lacivert renkleri tercih ettiği bilgisi yer almıştı.

Yaklaşık 5 bin kilometre menzile sahip olan ve 6 ila 9 yolcu kapasitesi taşıyan jet, Akın ve şirketi Akfen'in uçuşlarının yanı sıra diğer iş insanlarına da kiralanıyordu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada, "BKNJET Havacılık A.Ş. tarafından işletilen, Şirketimize ait TC-AKF tescilli özel uçak, bugün Libya Misrata Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza geçirmiştir. Uçakta iki pilot ve bir kabin görevlisinden oluşan uçuş ekibi bulunmakta olup, uçakta yolcu yer almamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Uçuş ekibinin, havalimanı itfaiye ve kurtarma birimlerince güvenli biçimde tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Ekibimizin sağlık durumu iyidir; kendileri gözlem amacıyla hastaneye götürülmüştür. İşletmeci tarafından kazanın nedenlerine yönelik incelemenin yetkili merciler tarafından sürdürülmekte olduğu tarafımıza bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

HAMDİ AKIN KİMDİR?

17 Ağustos 1954 İstanbul doğumlu olan Hamdi Akın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına inşaat ve mühendislik sektöründe adım attı.

Temellerini 1976'da attığı Akfen'i havalimanı işletmeciliği, altyapı yatırımları, enerji ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren bir holdinge dönüştürdü.

Halen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Akın, TAV Havalimanları'nın kuruluş ve büyüme aşamalarındaki rolüyle öne çıktı.

Akın, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminde de görev üstlendi.