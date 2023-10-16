Türk Kızılay’dan Gazze'deki sivillere yardım

Türk Kızılay, Gazze’deki sivillere şehir içerisindeki yerleşik ekibiyle insani yardımlarla destek sağladığını duyurdu.

Türk Kızılay’dan Gazze'deki sivillere yardım
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Türk Kızılay, hem Filistin hem de İsrail’de insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Filistin’in Gazze Şeridi’ne geçişin olmamasından dolayı ise Türk Kızılay, şu an için Gazze’deki sivillere yereldeki personelinin ulaştırdığı insani yardımlarıyla destek sağlıyor.

Türk Kızılay’dan Gazze'deki sivillere yardım - 1

Bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak için de girişimlerde bulunan Türk Kızılay, güvenli bir insani yardım koridoru oluşturulmasının ardından yerel sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yaparak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

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