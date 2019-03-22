Yunanistan'ın Girit Adası'nın Suda bölgesinde gerçekleştirilen NATO tatbikatında, iki Türk SAS komandosunun sualtında Türk bayrağı açıp fotoğraf çektirdiğinin ortaya çaıkması Atina'da tepkiye neden oldu.
Yunanistan'ın ev sahipliğinde 14-21 Mart tarihleri arasında yapılan NATO tatbikatına, Türk Deniz Kuvvetleri'nin 'Akçakoca' mayın avlama gemisi de katıldı.
Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, iki Türk SAS (Sulatı Savunma) komandosu, sualtında Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi. Fotoğraf, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde ve NATO Deniz Komutanlığı'nın (MARCOM) Twitter hesabından yayınlandı.
Fotoğraf, Yunanistan'da büyük tepki uyandırdı. Yunan medyası, "Türkler Girit Adası'nda denizin altında Türk bayrağı açtı" diyerek fotoğrafa tepki gösterdi. 'Dimokratia' gazetesi, "Suda'da Türklerin sulatı tahriki" başlığıyla fotoğrafı manşete taşırken, tepkiler üzerine Yunanistan Savunma Bakanlığı'dan yanıt geldi. Açıklamada, "Yunanistan Genelkurmay Balkanı Evengelos Apostolakis'in emri üzerine, Yunan Deniz Kuvvetleri'nin müdahalesi sonucu, fotoğraf MARCOM'un sosyal medya hesabından kaldırıldı" denildi.