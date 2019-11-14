Türk Konseyi'ne diplomatik dokunulmazlık

Macar hükümeti, kısa adı Türk Konseyi olan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin başkent Budapeşte'de bir temsilcilik açması için harekete geçti.



Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun Çarşamba günü meclise sunduğu yasa tasarısı, temsilcilik ve çalışanlarına tam diplomatik dokunulmazlık tanınmasını öngörüyor. Diplomatik statü tanınması, temsilcilik çalışanlarının cezai işlemlerden, vergi ve gümrükten muaf tutulması, ayrıca temsilcilik binasına polisin girememesi anlamına gelecek.



Tasarıda bu adımın "Macar halkı ve Türki halklar arasındaki yakın tarihi ve kültürel bağlar” ışığında atıldığı belirtildi.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakın ilişki bulunduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere 7 Kasım'da Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.



2009 yılında kurulan Türk Konseyi Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan oluşuyor. Macaristan 2018 yılından bu yana gözlemci ülke statüsünde bulunuyor