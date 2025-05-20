"Türk Maldivleri" dünya basınında: "En popüler tatil destinasyonu"

İngiltere'nin en popüler haber kuruluşlarından Daily Mail'de yer alan haberde, Suluada'nın 2025 yaz sezonunda Türkiye genel olarak İngiliz turistler arasında en popüler tatil destinasyonu haline geldiği belirtildi.

Tatil şirketi On the Beach’in verilerinin aktarıldığı haberde, Türkiye’ye yapılan rezervasyonların son iki yılda yüzde 54 oranında artış gösterdiği ve Antalya'nın en çok tercih edilen şehirler arasında başı çektiği vurgulandı.



Antalya’daki Konyaaltı Plajı'na da yer verilen haberde, Konyaalatı'nın Avrupa’nın en sıcak denizine sahip plajı olarak kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.

TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ SULUADA

640 kilometre sahil bandında 233’ü plaj ve 5 marina ile Türkiye’de mavi bayrak listesinde birinciliğini koruyan Antalya, el değmemiş bakir koylarıyla da dikkat çekiyor.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan kentte yaz tatilinin en çok ilgi gören doğal değerlerinden biri de Kumluca ilçesindeki Suluada.

Suluada, Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden yoğun tekne turları alıyor.

Biri 50, diğeri 120 metre bembeyaz kumulu ve turkuaz renkli suyuyla iki plaja sahip adaya, günde 200’e yakın tekne tur düzenliyor.



Kumu ve suyunun rengiyle Maldivler’e benzetilen adanın günlük ziyaretçi sayısı 6 bini buluyor.



Ziyaretçiler 45 dakika süren tur sırasında Gelidonya Feneri gibi bölgenin tarihi değeri olan Adrasan Deniz Feneri’ni de görme imkanı buluyor.



Ada, ismini de kaynak tatlı suyundan alıyor.



Ana karayla bağı bulunmayan adanın, denizin dibinden tatlı su damarıyla ana karadan gelen tatlı suya sahip olduğu ifade ediliyor.

