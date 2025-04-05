Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında üç kez astım krizi geçirmiş

ABD'de doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Massachusetts Bölge Yargıcı avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından rapor hazırladı.

Raporunda Öztürk'ün mahkemesi için seçenekler arasındaki en uygun yerin Vermont olduğunu ifade etti. Buna neden olarak ise Türk öğrencinin gözaltına alındığı ve avukatlarının mahkemeye başvurduğu 25 Mart gecesi boyunca Vermont'ta tutulmasını gerekçe gösterdi.

Bölge yargıcı Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı. Mahkemeye yapılan başvuru sonuçlanana kadar kararın durdurulmasına hükmetmişti.



3 KEZ ASTIM KRİZİ GEÇİRMİŞ



Öztürk'ün gözaltına alındığı Massachusetts eyaletini temsilen ABD Kongresi'ndeki görevine devam eden ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley , Öztürk'ün, 25 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana ilaçlarına erişimi olmadığı için, "Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezinde 3 kez astım krizi geçirdiği" bilgisini paylaştı.



Pressley, X hesabından Türk öğrenci için yaptığı destek paylaşımında, Öztürk'ün avukatından aldığı bilgilere dayanarak, "Gerekli astım ilaçlarını almadı. Bu, tıbbi bakıma ilişkin temel hakkının ihlalidir. Bu, zulümdür, ihmaldir ve lanet olası ahlaki ve yasal başarısızlıktır." ifadelerine yer verdi.



ABD İç Güvenlik Bakanlığından, Öztürk'ün ihtiyaç duyduğu tıbbi bakıma "derhal erişiminin sağlanmasını" talep eden Pressley, ayrıca, Türk öğrencinin vizesinin geri verilmesi ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Pressley, açıklamasında Massachusetts Senatörleri Elizabeth Warren ve Ed Markey'e hitaben, "(Öztürk'ün) gözaltında kaldığı her dakika, sağlığının ve haklarının risk altında olduğu bir dakika daha demektir." ifadelerini kullandı.



RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI



Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.



Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.



ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.



Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtmişti.

