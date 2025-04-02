Türk öğrencilerin vize zaferi

İtalyan üniversitelerinden kabul almalarına rağmen vize alamadıkları için bu haklarından yararlanamayan Türk öğrencilerin hukuk mücadelesi sürüyor. İtalyan mahkemeleri, 10 Türk öğrenci lehine karar verdi.

Türk öğrencilerin vize zaferi

İtalyan üniversitelerinden lisans ya da yüksek lisans için kabul almalarına rağmen vize alamadıkları için bine yakın Türk öğrenci vize mağduriyetiyle karşı karşıya kaldı.

Öğrencilerin başvurularına verilen ret mektubuplarında, "iltica riski", "maddi yetersizlik" ya da "maddiyatın güvenilir olmaması" gibi nedenler yer almıştı.

Kasım ayında hukuk mücadelesi başlatan öğrencilerin, İtalyan mahkemelerine açtıkları davalarla ilgili ilk kararlar da gelmeye başladı.

Roma'da bir mahkeme, eğitim vizesi taleplerine ret verilmesi üzerine 'ya karşı dava açan öğrencilerin haklı olduğu yönünde karar aldı.

Türk öğrencilerin vize zaferi - 1 İtalya-Türkiye Dostluk Derneği üyeleri, Venedik'teki Ca' Foscari Üniversitesi'nde Türk öğrencilerin ve velilerin protestosuna, üniversite binasına "Türk öğrenciler hoş gelsinler" yazılı pankart açarak destek vermişti.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, bu güne kadar dava kazananların sayısı yaklaşık 10'u buldu, bunlar arasındaki 4 öğrenciye mahkemenin tebliğinin ardından vizeleri verildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...