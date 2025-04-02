Türk öğrencilerin vize zaferi
İtalyan üniversitelerinden kabul almalarına rağmen vize alamadıkları için bu haklarından yararlanamayan Türk öğrencilerin hukuk mücadelesi sürüyor. İtalyan mahkemeleri, 10 Türk öğrenci lehine karar verdi.
İtalyan üniversitelerinden lisans ya da yüksek lisans için kabul almalarına rağmen vize alamadıkları için bine yakın Türk öğrenci vize mağduriyetiyle karşı karşıya kaldı.
Öğrencilerin başvurularına verilen ret mektubuplarında, "iltica riski", "maddi yetersizlik" ya da "maddiyatın güvenilir olmaması" gibi nedenler yer almıştı.
Kasım ayında hukuk mücadelesi başlatan öğrencilerin, İtalyan mahkemelerine açtıkları davalarla ilgili ilk kararlar da gelmeye başladı.
Roma'da bir mahkeme, eğitim vizesi taleplerine ret verilmesi üzerine İtalya'ya karşı dava açan öğrencilerin haklı olduğu yönünde karar aldı.
Euronews Türkçe'nin haberine göre, bu güne kadar dava kazananların sayısı yaklaşık 10'u buldu, bunlar arasındaki 4 öğrenciye mahkemenin tebliğinin ardından vizeleri verildi.
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