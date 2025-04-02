Türk öğrencilerin vize zaferi

İtalyan üniversitelerinden lisans ya da yüksek lisans için kabul almalarına rağmen vize alamadıkları için bine yakın Türk öğrenci vize mağduriyetiyle karşı karşıya kaldı.



Öğrencilerin başvurularına verilen ret mektubuplarında, "iltica riski", "maddi yetersizlik" ya da "maddiyatın güvenilir olmaması" gibi nedenler yer almıştı.

Kasım ayında hukuk mücadelesi başlatan öğrencilerin, İtalyan mahkemelerine açtıkları davalarla ilgili ilk kararlar da gelmeye başladı.



Roma'da bir mahkeme, eğitim vizesi taleplerine ret verilmesi üzerine İtalya'ya karşı dava açan öğrencilerin haklı olduğu yönünde karar aldı.