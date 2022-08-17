Alman Focus Dergisi, Türk SİHA'ları konusunda dikkat çekici bir analiz yayınladı. Pek çok ülkenin Türk SİHA'larını satın almak için sıraya girdiğini yazan dergi "Bayraktar SİHA'ları Putin dâhil tüm dünyaya ilham veriyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna savaşı ile son dönemde dünya basınında adından sıkça söz ettiren Bayraktar TB2 Almanya'da manşetlere taşındı.Alman Focus dergisinin internet sitesinde yayınlanan analizde, Türkiye'nin savunma sanayisi mercek altına alındı. Türk SİHA'larının Ukrayna savunmasındaki başarısına vurgu yapıldı.Haberde Bayraktar TB2 için 'Putin dâhil tüm dünyadaki müşterilere ilham veriyor' denildi.Türk insansız hava araçlarının ABD'nin en gelişmiş ekipmanlarına denk olduğu vurgusu yapıldı. Birçok ülkenin Türk SİHA'ları satın almak için sıraya girdiği belirtildi.Zamanında yapılan yatırımlar ve AR-GE çalışmaları sayesinde Türkiye'nin artan drone ihtiyacını karşılayabilecek az sayıdaki ülkeden biri olduğu ifade edildi.Analizde SİHA'lara ek olarak Türkiye'nin milli uçak gemisi, zırhlı araç, ana muharebe tankı, milli savaş gemisi ve tanksavar gibi silah projelerine dikkat çekildi.Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin Savunma sanayisi alanında yüzde 70 oranında kendi kendisine yeten bir ülke olduğu" açıklaması hatırlatıldı. Hedefin bu oranı yüzde yüze çıkarmak olduğu vurgulandı.