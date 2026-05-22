Türk Silahlı Kuvvetleri, "NATO-Sırbistan 2026" tatbikatına katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Sırbistan ’ın güneyindeki Borovac Eğitim Alanı’nda yapılan "NATO -Sırbistan 2026" askeri tatbikatına katılıyor.

Sırbistan’ın yanı sıra Türkiye , İtalya ve Romanya’dan askerlerin yer aldığı tatbikata ayrıca Sırbistan, Fransa, Almanya, İtalya, Karadağ, Romanya, İngiltere ve ABD’den askeri planlamacılar ile gözlemcilerin de katıldığı belirtildi.

Sırp ve NATO kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirlik seviyesinin geliştirilmesini amaçlayan tatbikat, Sırbistan Silahlı Kuvvetlerinin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği öncülüğündeki barışı koruma operasyonlarına hazırlığını güçlendirmeyi, NATO-Sırbistan pratik işbirliğini ilerletmeyi ve Balkanlar’daki istikrarı desteklemeyi de hedeflediği de ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikata 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeliyle katıldığı belirtildi. Tatbikat kapsamında meskun mahalde muharebe eğitimi, çevre emniyeti, yaralı tahliyesi, arama tarama gibi eğitimlerin gerçekleştirildiği açıklandı.

Kol Komutanı Piyade Üsteğmen Onur Bilgili, Türkiye’nin muharebe sahasındaki yüksek hazırlık seviyesini göstermek amacıyla 36 personelden oluşan birlik ile tatbikata katılım sağladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Birliğimiz tamamen yerli silah, araç ve teçhizatla donatılmıştır. Tatbikat kapsamında personelimiz Türkiye’nin gelişen yerli silah sanayisinin en güçlü örneklerinden olan Vuran taktik tekerlekli zırhlı araç ve Milli Piyade Tüfeği MPT 76 ile donatılmıştır. Tatbikattaki temel hedefimiz, müttefik ve partner ülkeler ile birlikte ortak eğitimler yapabilmek, tecrübe aktarımını sağlayabilmek ve çok fonksiyonlu hareket alanlarında birlikte çalışabilirliği artırmak ve daha üst seviyeye taşıyabilmektir.”