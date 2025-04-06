Türk vatandaşı Atina’da öldürülmüştü: “Şüpheliler ülkeden kaçtı”

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Kypseli ilçesinde 5 Kasım 2024’te yaşanan, bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği cinayete ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yunanistan polisi, 39 yaşındaki kişinin ölümüyle bağlantılı olarak dört diğer Türk vatandaşına suçlama yöneltti. Polisin açıklamasına göre, şüphelilerin ülkeden kaçtığı tespit edildi.



“CİNAYETİ HAPİSTEKİ ŞÜPHELİ ORGANİZE ETTİ”



Kathimerini gazetesinin haberine göre, polis, cinayetin üçüncü bir şüpheliden emir alan iki şüpheli tarafından işlendiğini değerlendiriyor. Söz konusu üçüncü şüpheliyi ise halihazırda Yunanistan’da bir hapishanede tutuklu bulunan dördüncü bir şüphelinin yönlendirdiği düşünülüyor. İddiaya göre, cinayeti bu dördüncü şüpheli organize etti ve yönlendirdi.



Polis, cinayetle ilgili soruşturmasını başkentin kuzeyindeki Oinofyta mülteci kampına yoğunlaştırdı. Haberde, burası faillerin “operasyon üssü” olarak tarif edildi. İfadeler ve video görüntüleri, üçüncü şüphelinin iki silahlı saldırgana burada görev verdiğini gösterdi. Ardından iki şüpheli Kypseli’ye giderek aracına bindiği sırada Türk vatandaşını vurarak öldürdü. Şüpheliler saldırı sonrasında suç aleti silahtan kurtularak yaya olarak olay yerinden kaçtı. Silah daha sonra bulundu.



ŞÜPHELİLER TÜRKİYE’DE DE 4 SUÇTAN ARANIYOR



Yapılan adli analizler de olay yerinde bulunan boş kovanların ele geçirilen silaha ait olduğunu doğruladı. Şüphelilerin “yasadışı sınır geçişi” ve silahlarla bağlantılı ihlaller gibi suç kaydı olduğu ifade edildi. Şüphelilerin suç örgütleriyle bağlantı, hırsızlık, silahlı soygun ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından Türk makamlarınca da arandığı belirtildi. Olay, daha fazla soruşturma yapılabilmesi için yargı makamlarına iletildi.