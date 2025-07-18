Türk vatandaşlarına Schengen kolaylığı müjdesi

Avrupa Komisyonu'nun yeni kararına göre artık Türk vatandaşlarına çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlanacak.

Komisyon tarafından yayınlanan belge "Türkiye'de ikamet eden ve kısa süreli vize için Türkiye'ye başvuran Türk vatandaşlarına çok girişli vize verilmesine ilişkin uyarlanmış kuralların oluşturulması" başlığıyla hazırlandı.

"İYİ NİYETLİ BAŞVURULAR ARTTI"

Belgede, Türkiye'deki yerel Schengen işbirliği kapsamında yapılan bir değerlendirmeye göre daha önce yasal olarak vize kullanmış olan Türk vatandaşı iyi niyetli başvuru sahiplerinin sayısının artmaya devam ettiği sonucuna varıldığı belirtildi.

Bu başvuru sahipleri grubunun, ilk kez başvuranların aksine, düşük göç ve güvenlik riski teşkil ettiği kaydedildi.

Bu nedenle, daha elverişli kuralların bu başvuru sahiplerine uygulanması gerektiği ifade edilirken belirlenen giriş koşullarını yerine getirilmesi halinde, vizenin geçerlilik süresi, seyahat belgesinin geçerlilik süresini aşmadığı sürece, çok girişli vize verileceği kaydedildi.

Uygulamadan, geçmişte Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara uygun şekilde kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları yararlanabilecek.

Avrupa Komisyonu'nun kararına göre vize şartları ve süreleri şu şekilde olacak:

-Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek

-6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla, 1 yıllık vize verilecek

-Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize verilecek

-Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara 5 yıllık çok girişli vize verilecek.

Bununla birlikte vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak ve vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Brüksel'in aldığı karar şu ülkelere girişte geçerli olacak: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç.



Yeni karar, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından üye devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli vize başvurularını kapsayacak.

Mesleki sıfatlarıyla vize başvurusunda bulunan kamyon şoförleri için geçerli olmayacak.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI: EKSTRA PARA VERMENİZE GEREK YOK

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, vizelere ilişkin Ankara'da yapılan toplantıda konuştu.

Ossowski, "Türk vatandaşları artık daha uzun süreli çok girişli vize alabilecek" dedi.

Cascade (kademeli) kuralı kapsamında yeni karar alındığını belirten Ossowski, şunları söyledi: "Yeni Cascade kuralı ile Türk vatandaşları bir defa kısa vize aldıktan sonra, kurallara uyarlarsa ikinci başvuruda 6 aylık geçerli vize alabilecekler. Usule uygun kullanılırsa üçüncü başvuruda 1 yıllık ve ardından 3 yıllık vize alabilecek. Ardından 5 yıllık alabilecek" diye konuştu.

Büyükelçi, "Başvuranların yetkili vize merkezleriyle işbirliği yapması lazım, acentalarla değil. Ekstra para vermenize gerek yok" diye ekledi.

Ossowski, açıklamasında şu bilgileri paylaştı: "Düne kadar önce üç defa başvurmanız gerekiyordu. Üç kısa giriş vizesi almanız lazımdı. Bu üç taneden sonra 6 ay alabiliyordunuz. Büyük değişiklikle artık bir defa kısa vize alıyorsunuz, ikincide 6 aylık alıyorsunuz."

HANGİ ÜLKEDEN BAŞVURU YAPILMALI?

Basın mensuplarının "Hangi ülkeden başvurulmalı" sorusunu yanıtlayan Ossowski, Schengen'de olduğu sürece Cascade kuralının tüm ülkeler için geçerli olduğunu söyledi.

Ancak ilk girişin vizeyi veren ülkeden yapılması gerektiğini vurguladı.

RANDEVU KRİZİ ÇÖZÜLÜR MÜ?

Büyükelçi, "Bu sistem oturduğunda, randevulardaki yoğunluğun da azalması bekleniyor. Böylelikle randevu krizine çözüm olması bekeniyor" diye ekledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun kararını memnuniyetle karşıladı.



Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, ilgili Türk kurumları ve AB Komisyonu'yla beraber, Türk vatandaşlarının Schengen vize başvuru süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.