Türk ve Rus heyetlerin İdlib toplantısı devam ediyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk ve Rus heyetler arasında dün başlayan İdlib başlıklı toplantı ikinci gününde devam ediyor.

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Türk ve Rus heyetleri, Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu ele almak üzere Moskova’da bir araya geldi.

Görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor.

Türk ve Rus heyetlerinde diplomatların yanı sıra askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri de bulunuyor.

Türkiye ve rusya arasındaki görüşmeler, İdlib’de rejim güçlerinin Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktalarına saldırması ve Soçi mutabakatlarını ihlal etmesi nedeniyle geçen haftalarda başlamıştı.

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