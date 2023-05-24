Türkevi saldırganının Türk vatandaşı olduğu tespit edildi

Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi.



Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.



Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti.



New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlının burada bulunamadığı bildirildi.



Zanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi.



Zanlı Recep Akbıyık hala aranıyor.

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