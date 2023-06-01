Türkevi'ne saldıran sanığa şizofreni teşhisi konuldu

SALDIRGAN, TÜRKEVİ'NİN KAPILARI İLE CAMLARINA ZARAR VERMİŞTİ



Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, 22 Mayıs'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'taki cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini bildirmişti.



Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camının hasar gördüğünü belirten Özgür, "Olay NYPD'ye anında haber verilmiş ve polis ekibinin, olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık." bilgisini vermişti.



Özgür, "Türkevi binası, yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda NYPD'den sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullanmıştı.



Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor.



BM binasının tam karşısındaki Türkevi'nin olduğu bölgede, ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu yer alıyor.



Türk makamları, saldırganın geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğunu tespit etmiş ve bilgileri, NYPD'ye iletmişti.