Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısı deprem nedeniyle ertelendi

Komisyon Eş Başkanları AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Sergey Lagodinsky imzalı ortak bildiride, meydana gelen iki deprem ve artçı sarsıntılarının, Türkiye'de 13,5 milyon nüfusa sahip 10 il ile Suriye'nin kuzey kesimlerini doğrudan etkilediği anımsatıldı.



Ankara'da 21-22 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun 80. toplantısının en yakın zamanda gerçekleşmek üzere ertelendiği belirtildi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"



Bildiride, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanları olarak, bugüne kadar 30 bini aşan can kaybının, yaralılar ile yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı korkunç yıkımın, acıların derin üzüntüsü içerisinde olunduğu vurgulandı.



Tüm depremzedelere ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen bildiride, şunlar kaydedildi:



"Kendi canlarına yönelik tehditleri hiçe sayarak arama kurtarma çalışmalarına cesurca katılanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda AB üye devletlerine, kurumlarına ve yetkililerine, felaketin hemen ardından gösterdikleri dayanışma ile hızlı ve cömert yardımlar için minnettarız. Türkiye'nin AB Acil Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye alınması talebinin ardından AFAD ile Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, dayanışma ve ortaklığın canlı bir örneğini sergilemiştir. Ayrıca AB'nin Copernicus uydu sisteminin zamanında etkinleştirilmesi, acil durum haritalama hizmetlerinin sağlanmasında hayati rol oynamıştır.



Bu zorlu ve çetin dönemde bir kez daha tüm duygu ve düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye halklarının yanındadır.



Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 80. toplantısını, her iki taraf için de uygun olan en erken tarihte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz."