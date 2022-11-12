Türkiye-AB yüksek düzeyli diyalog toplantısı Brüksel’de yapılacak

AB Komisyonu, 15 Kasım’da Brüksel’de, bilim, araştırma, teknoloji ve inovasyon konularında Türkiye – AB Üst Düzey Diyalog toplantısı yapılacağını açıkladı.



Açıklamada, AB Komisyonu binasında yapılacak toplantı sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AB Komisyonu İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komiseri Mariya Gabriel’in basın açıklamasında bulunacağı belirtildi.



Yüksek düzeyli diyalog toplantısının Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedeflerinin bir parçası olan yeşil endüstriyel üretim, yenilenebilir enerji ve akıllı şehirler gibi güncel önemli konularda iş birliğinin nasıl geliştirileceğine odaklanacağına işaret edilen açıklamada toplantıda sanayinin dijital dönüşümü ile birlik programlarındaki iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi konularının ele alınacağı ifade edildi.



Açıklamada, Türkiye’nin 2003'ten beri AB araştırma ve yenilik programlarında önemli bir ortak olduğuna dikkat çekilerek, Türkiye’nin 2021-2027 döneminde de AR-GE programı Ufuk Avrupa, eğitim programı Erasmus ve gençlerin yararlı projelerde gönüllü olmalarını sağlayan Avrupa Dayanışma Programına (ESC) katıldığı anımsatıldı.



Öte yandan, AB Komiseri Gabriel, Türkiye-AB Yüksek Düzey Diyalog toplantısına katılacak heyet onuruna AB Komisyonu binasında 14 Kasım’da akşam yemeğine de ev sahipliği yapacak.



Komisyon binasında yapılacak yüksek düzeyli diyalog toplantısına katılması beklenen Varank, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager’le de ikili görüşme gerçekleştirecek.



Aynı gün merkezi Leuven şehrinde bulunan nanoelektronik ve dijital teknolojiler alanlarında faaliyet gösteren AR-GE kuruluşu IMEC’i ziyaret edecek olan Varank aynı zamanda Digital Europe Platformu ile çalışma yemeğine katılacak.



Bakan Varank, Brüksel temasları çerçevesinde, Türkiye Maarif Vakfı Temsilciliğinin ve Eğitim Merkezinin hizmete açılış törenini gerçekleştirerek şehirde faaliyet gösteren Türk STK'ların temsilcileri ve Türk diasporası ile istişarelerde bulunacak.



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