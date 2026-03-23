Türkiye, ABD ile İran arasında arabulucu mu?

ABD'li Axios'a konuşan bir yetkili, ABD ile İran arasındaki savaşta gerilimi azaltmak için bazı ülkelerin arabuluculuk yaparak “mesajlar ilettiğini” söyledi. ABD'li kaynağa göre Türkiye, Mısır ve Pakistan, son iki gündür ABD ve İran arasında gerilimi azaltmak amacıyla mesajlar iletiyor.

Axios'a göre üç ülkenin üst düzey yetkilileri, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Kaynağın aktardığına göre bu arabuluculuk devam ediyor ve süreçte ilerlemeler kaydediliyor. “Görüşmeler savaşın sona erdirilmesi ve tüm çözülmemiş sorunların giderilmesi üzerine. Yakında cevaplar almayı umuyoruz,” ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'na dair Truth'tan bir mesaj paylaşarak ABD ve İran'ın son iki günde görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerin “çok iyi ve verimli” olduğunu söyledi. Trump görüşmelerde, “Orta Doğu'daki çatışmalarımızın tamamen ve kesin olarak çözülmesi” konusunun ele alındığını söyledi.

Trump, “Savaş Bakanlığı'na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak, İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların 5 günlük süreyle ertelenmesi talimatını verdim” dedi.