Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle Covid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı

Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna " olarak sıraladı.



AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Covid-19 aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.



Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la Covid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.



