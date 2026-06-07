Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; yarın, Bakan Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili katılacak.

10. Türkiye -Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda 3 ülke arasındaki mevcut işbirliği gözden geçirilerek, gelecek döneme ilişkin müşterek çalışma alanları ele alınacak.

Toplantı gündemindeki 3 başlığın "Bölgesel Gelişmeler, Dış Politika Meseleleri ve Güney Kafkasya'da İşbirliği", "Ulaştırma, Bağlantısallık ve Bölgesel Transit Ağlarının Güçlendirilmesi" ve "Enerji Güvenliği, Ticaret ve Ekonomik İşbirliğinin Derinleştirilmesi" olduğu belirtiliyor.

Fidan, toplantı kapsamında jeopolitik belirsizliklerin, ekonomik kırılganlıkların ve güvenlik sınamalarının arttığı bir dönemde, Güney Kafkasya'nın stratejik öneminin daha da arttığını vurgulayacak.

Ülkeler arasındaki üçlü işbirliği mekanizmasının, bölgede istikrar ve refahı teşvik eden önemli ve sonuç odaklı bir platform olduğunun altını çizecek Fidan, Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan'la geliştirdiği güçlü ve çok boyutlu ilişkilerin, bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyona önemli katkılar sağladığını belirtecek.

Fidan, son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümün, enerji arz güvenliği tartışmaları ve değişen jeoekonomik dinamikler ışığında, Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısallık bakımından Orta Koridor'un önemini artırdığına dikkati çekecek.

Bakan Fidan, bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı başta olmak üzere Orta Koridor'da yer alan bölgesel ulaştırma projelerinin güçlendirilmesinin, lojistik ağların geliştirilmesinin ve taşımacılık imkanlarının artırılmasının ortak öncelikler arasında bulunduğunu kaydedecek.

Enerji alanında hayata geçirilen stratejik projelerin, yalnızca 3 ülke için değil daha geniş bölgenin enerji güvenliği bakımından da önemli katkılar sunduğunu vurgulayacak Fidan, mevcut enerji ve sürdürülebilir bağlantısallık alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesinin ve bu konularda eşgüdümün önemine değinecek.

Fidan, Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve normalleşmenin tesisinin, bölgesel refahın güçlendirilmesi bakımından stratejik önem taşıdığını ifade edecek.

Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Güney Kafkasya, Karadeniz ve diğer mücavir bölgelere tehdit oluşturmaya devam ettiğine işaret ederek, ihtilafın bir an önce adil ve kalıcı barışa ulaşılarak sona erdirilmesi için diplomatik gayretlerin desteklenmesi gerektiğini dile getirecek.

ÜÇLÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantıları, 3 ülke arasındaki siyasi diyaloğun kurumsallaştırılması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla tesis edilmişti.

Bu formattaki toplantıların ilki 8 Haziran 2012'de Trabzon'da, sonuncusu 15 Mart 2024'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilmişti.

Üçlü mekanizma çerçevesinde düzenlenen toplantılarda, dış politika ve bölgesel gelişmeler, ulaştırma ve bağlantısallık, enerji güvenliği, ticaret, ekonomik ilişkiler ve bölgesel altyapı projeleri başta olmak üzere ortak gündemde yer alan konular ele alınıyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, Avrupa ile Asya arasında stratejik bir bağlantı güzergahında yer alıyor. Bu çerçevede, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Orta Koridor ve bölgesel lojistik ağların güçlendirilmesine yönelik projeler ile enerji alanındaki stratejik işbirlikleri, 3 ülke arasındaki ortaklığın temel unsurlarını oluşturuyor.

Yaklaşık 14 yıldır kesintisiz şekilde sürdürülen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Mekanizması, aynı zamanda Güney Kafkasya'da istikrar, ekonomik entegrasyon ve bölgesel refahın teşvik edilmesine yönelik ortak vizyonun somut bir tezahürü olarak öne çıkıyor.