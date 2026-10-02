Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Şuşa'da düzenlendi

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani katıldı.

Üç ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliklerinin görüşüldüğü etkinliğin sonunda Güler, Hasanov ve Çikovani toplantı protokolünü imzaladı.

Hasanov, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, görüşmenin üç ülke arasındaki dostluk, ortaklık ve stratejik düzeyde diyaloğun açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bu tür toplantıların düzenli olarak yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Hasanov, görüşmenin verimli geçtiğini aktardı.

Hasanov, ülkeler arasındaki dostluk ve stratejik ilişkilerin savunma dahil çeşitli alanlarda başarıyla geliştiğini söyleyerek, toplantıda ikili ve üçlü işbirliğinin geliştirilmesine yönelik perspektiflerin, gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğinin, bölgedeki askeri ve siyasi süreçlerin ve ortak işbirliğinin öneminin ele alındığını bildirdi.

Dünyada siyasi gerilimin artması, ortaya çıkan zorluklar ve ekonomik belirsizlikler karşısında ülkeler arasındaki koordinasyon ve karşılıklı işbirliğinin özel önem taşıdığını vurgulayan Hasanov, "Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye üçlü işbirliği formatı, bölgesel istikrar, güvenlik ve kalkınma için önemli bir platformdur." ifadesini kullandı.

Hasanov, işbirliğinin gelişim ivmesinden memnun olduklarını ve ortak çabalarla ilişkileri daha da genişletip derinleştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek "Karşılıklı saygı, iyi komşuluk ilişkileri ve güvene dayalı işbirliğimiz bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıyor." dedi.