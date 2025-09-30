Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı konusunda Katar'dan da önemli açıklamalar geldi.

Reuters'ın aktardığına göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, Türkiye’nin bugün Gazze için gerçekleştirilecek arabuluculuk toplantısına katılacağını açıkladı.

Katar'ın amacının Trump'ın Washington'da açıkladığı 20 maddeli gazze planının en kısa süre içerisinde hayata geçirilmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Katarlı sözcüye İsrail'in Doha'daki saldırısı da soruldu. Sözcü, ABD ve İsrail'den alınan güvenlik garantilerini tatmin edici bulduklarını belirtti.

MİT BAŞKANI KALIN KATAR'A GİTTİ

Katar'ın duyurduğu toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil edeceği açıklandı.

MİT Başkanı Kalın toplantıya katılmak için başkent Doha'ya gitti.

TRUMP'TAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Toplantıyla ilgili açıklamaların ardından Trump'tan da tepkiler art arda geldi.

Barış teklifini kabul etmesi için Hamas'ı beklediklerini söyleyen Trump, "Hamas ile müzakere için pek fazla alan yok. Teklife olumsuz yanıt verirlerse çok üzücü sonuçları olacak." ifadelerini kullandı.

Hamas teklifi reddederse İsrail'e ne isterlerse yapmaları için izin vereceğini belirten ABD Başkanı, "Ne olacağını üç dört gün içinde göreceğiz." diye konuştu.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ

Trump, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.



Trump, zirve sonrası ortak basın toplantısında Netanyahu'nun Gazze Planı'nı kabul ettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler Hamas'ın vereceği yanıta çevrildi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI NEDİR?

-Plana göre Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, terörden arındırılmış bölge olacak.



-Bölge, Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecek.



-İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek.



-İsrail ordusu, ABD, İsrail ve garantörlerin üzerinde anlaştığı standartlarda ve takvimde çekilecek.



-ABD, Gazze'ye geçici uluslararası istikrar gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak.



-İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde hayatta ya da ölü tüm rehineler iade edilecek.



-İsrail, cenazesi teslim edilen her İsrailli rehine için ölen 15 Gazzelinin cenazesini teslim edecek.



-Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, ömür boyu hapis yatan 250 mahkumla 7 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.



-Tüm rehineler geri verildikten sonra, barışçıl birlikte yaşama sözü veren ve silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak.



-Gazze’den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine, gidecekleri ülkelere güvenli geçiş sağlanacak.



-Bu anlaşmanın kabulünü takiben, tüm yardımlar hemen Gazze Şeridi'ne gönderilecek.



-Gazze Şeridi'ne yardım girişi ve dağıtım, BM ve Kızılay aracılığıyla, iki tarafın da müdahalesi olmadan gerçekleşecek



-Gazze, geçici olarak teknokratlardan oluşacak Filistin komitesince yönetilecek.



-Komiteye Trump başkanlık edecek, diğer üyeler daha sonra ilan edilecek.



-Komitede, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de yer alması bekleniyor.



-Komite, Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin kalkınması için finansmanı sağlayacak.



-Gazze’yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için ekonomik kalkınma planı hazırlanacak.



-Özel ekonomik bölge kurulacak.



-Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, gitmek ya da dönmek isteyenlere izin verilecek.



-Hamas ve diğer gruplar, Gazze yönetiminde doğrudan veya dolaylı hiçbir role sahip olmayacaklarını kabul edecek.



-İsrail Gazze'yi işgal ya da ilhak etmeyecek.



-Hamas öneriyi geciktirir veya reddederse, öneri genişletilmiş yardım operasyonu da dahil olmak üzere terörden arınmış bölgelerde işletilecek.