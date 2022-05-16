Türkiye de incelendi: İlk çiftçiler ne zaman ortaya çıktı?

İsviçre’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki ilk çiftçilik faaliyetlerinin 12 bin 900 yıl önce yapıldığı açıklandı.



Bern Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından Türkiye, Yunanistan, Sırbistan, Avusturya ve Almanya dahil olmak üzere çok çeşitli yerlerden eski insanların iskeletlerinden alınan kemik örneklerinin genomları analiz edildi.



Çalışmanın bulgularında 12 bin 900 yıl önce iklim değişikliği nedeniyle bir araya gelen iki avcı-toplayıcı grubun karışımından çiftçilerin ortaya çıktığı belirtildi.



Bulgularda ayrıca ilk çiftçilerin Asya'dan batıya Avrupa'ya yayıldığı bildirildi.



Çalışma ile ilgili konuşan Bern Üniversitesi'nden araştırma yazarı Nina Marchi, "Artık Anadolu ve Avrupa'nın ilk çiftçilerinin, Avrupa ve Yakın Doğu'dan avcı-toplayıcılar arasına karışmış bir nüfustan çıktığını görüyoruz" dedi.



Tarih öncesi iskeletlerin genetik analizleri, Avrupa'nın ilk çiftçilerinin Batı Asya'daki büyük yarımada olan Anadolu'daki avcı-toplayıcı popülasyonlardan geldiğini ileri sürdü.



Araştırmacılar, her eski insanın genomunun birden çok kez dizilendiği, derin dizileme adı verilen bir teknik kullandılar.



Bern Üniversitesi'nden çalışma yazarı Laurent Excoffier ise, “Nüfus farklılaşması, genişlemeler ve daha önce yapılması gerçekten imkansız olan karışım tarihleri de dahil olmak üzere bu popülasyonların demografik tarihi hakkında çok daha fazla ayrıntı alıyoruz” diye konuştu.



Excoffier, "Çalışmamız tarih hakkında yeni sonuçlar getirse de, bence gerçekten gösterdiği şey, yüksek kaliteli genomik verilere yatırım yapmaya değer" ifadelerini kullandı.