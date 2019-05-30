Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 64'üncü Dünya Turizm Örgütü Avrupa Genel Kurul toplantısında 2020-2023 yılları arasında görev yapacak Avrupalı icra kurulu üyeleri belirlendi.



Avrupa kıtasından boşalan 4 koltuğun yerini doldurmak için yarışan ülkeler arasında Türkiye, Portekiz ve Italya gibi ülkeler yer alıyordu.



Çarşamba günü gerçekleştirilen oylama zorlu bir seçim sürecinin ardından gerçekleşti ve ipi göğüsleyen Türkiye, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Avrupa Kıtası icra kurulu üyeliğine seçildi.



2020-2023 yılları arasında Dünya Turizm Örgütü icra kurulu üyeliğini gerçekleştirecek olan Türkiye 2023 yılında 70 milyon turiste ev sahipliği yapma hedefini yerine getirmek için de önemli bir avantaj elde etti.