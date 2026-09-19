Türkiye, hayvan varlığında AB ülkelerinin tamamını geride bıraktı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, 2025 yılında Avrupa Birliği (AB ) ülkelerine kıyasla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında açık ara önde yer aldı.

AB'de 2025'te büyükbaş hayvan sayısı yıllık yüzde 0,4, koyun sayısı yüzde 2,2 ve keçi sayısı yüzde 2,5 geriledi.

Bu dönemde büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 16 milyon 237 binle Fransa alırken onu 10 milyon 420 binle Almanya, 6 milyon 300 binle İspanya, 6 milyon 284 binle İrlanda, 6 milyon 143 binle Polonya, 5 milyon 815 binle İtalya, 3 milyon 549 binle Hollanda, 2 milyon 127 binle Belçika ve 1 milyon 815 binle Avusturya izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artışla 17 milyon 709 bin oldu. Böylece, Türkiye, geçen yıl büyükbaş hayvan varlığında AB ülkelerini geçerek ilk sırada yer aldı.



TÜRKİYE LİDERLİĞİNİ KORUDU

2023 yılında Fransa'nın gerisinde olan Türkiye, 2024 yılında AB ülkelerini büyükbaş hayvan sayısında geçmişti. Bu konum 2025'te devam ederek Türkiye liderliğini korumuş oldu.

Ayrıca Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı artarken Fransa'da geriledi. Böylece iki ülke arasında 2024'te 508 bin olan fark, 2025'te yaklaşık 1 milyon 472 bine ulaştı.

AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 12 milyon 810 binle İspanya aldı. Onu 10 milyon 761 binle Romanya, 6 milyon 696 binle Fransa, 6 milyon 439 binle Yunanistan, 5 milyon 913 binle İtalya, 3 milyon 690 binle İrlanda, 2 milyon 22 binle Portekiz ve 1 milyon 525 binle Almanya takip etti.



TÜRKİYE KOYUN VARLIĞINDA İSPANYA'YI 4'E KATLADI

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,4 yükselerek 57 milyon 874 bin olurken koyun varlığı 46 milyon 689 bin olarak kayıtlara geçti. Koyun varlığında Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakibi olan İspanya'yı neredeyse 4'e katladı.

AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 2 milyon 341 binle Yunanistan aldı. Onu 2 milyon 209 binle İspanya, 1 milyon 467 binle Romanya, 1 milyon 372 binle Fransa, 987 binle İtalya ve 553 binle Hollanda izledi.



KEÇİ SAYISINDA YUNANİSTAN'I 5'E KATLADIK



Türkiye'de geçen yıl toplam keçi varlığı da yüzde 3,4 artışla 11 milyon 186 bin olarak belirlendi. Söz konusu keçi sayısıyla da Türkiye, AB ülkelerinin tamamını geçerken en yakın rakibi Yunanistan'ı neredeyse 5'e katladı.