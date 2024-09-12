Türkiye heyeti, üçlü format toplantıları için Özbekistan'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, üçlü formatta düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Türkiye heyeti, üçlü format toplantıları için Özbekistan'da

Türkiye heyeti, üçlü formatta düzenleecek toplantılar için Özbekistan'da.

Dışişleri Bakanı , resmi ziyaret kapsamında gittiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, mevkidaşı Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.

Daha sonra Fidan, İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) ile birlikte burada üçlü formatta düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Bakanların toplantısı devam ediyor.

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