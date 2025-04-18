Türkiye iadesini istedi: Çocuk istismarıyla suçlanan İngiliz öğretmen hakim karşısında

İstanbul’daki uluslararası bir okulda bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmak ile suçlanan 53 yaşındaki İngiliz öğretmen Rebecca Richardson’ın Türkiye tarafından iadesi talep edildi. Richardson, 17 Nisan Perşembe günü Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.



BBC’nin haberine göre, Ledbury yakınlarındaki Cradley köyünde yaşayan öğretmenin dün görülen duruşmasında “depresyonda olduğu ve iade edilemeyeceği” ileri sürüldü. Türkiye, 2019 yılında başında, Türkiye'de çalıştığı dönemde 4-5 yaşlarındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Richardson’ın iadesini istemişti.



DOKTORLARDAN DEPRESYON TEŞHİSİ: İADE EDİLİRSE DURUMU KÖTÜLEŞİR



Duruşmada paylaşılan bilgilere göre, Richardson 2000 yılında İngiltere’den ayrılmış ve yaklaşık 20 yıl boyunca yurtdışında yaşamıştı. Daha önce Meksika ve Hong Kong’da yaşayan öğretmen, 2013-2019 yılları arasında Türkiye’deydi.



Sanığı muayene eden hekimler, kadının depresyonda olduğunu söyledi. Dr. Richard Latham, Richardson’da “orta derecede depresyon” belirtilerinin olduğunu, söz konusu semptomların iade edilmesi ya da tutuklanması halinde kötüleşeceğini belirtti.



Video bağlantısıyla duruşmaya katılan Dr. John Tully ise kadının durumunun “hafif” olduğunu ve “ağır derecede depresyonda olduğuna dair tarafsız bir işaretin bulunmadığını” söyledi.



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Mahkemede Richardson’ı temsil eden Graeme Hall, Dr. Latham’a “iade durumunda müvekkilinin semptomlarının kötüleşip kötüleşmeyeceğini” sordu. Latham, belirtilerin kötüleşeceği şeklinde yanıt verdi.



İadesi durumunda intihar düşüncesi riskinin kötüleşip kötüleşmeyeceği de sorulan Latham, bu soruya da “evet” yanıtını verdi. Latham, öğretmenin “olduğundan daha iyi bir durumda” bulunduğu izlenimini verebileceğini sözlerine ekledi.



Hakkında şartlı kefalet kararı verilen Richardson, 2 Haziran tarihinde iade talebinin görüşüleceği bir duruşmaya daha çıkarılacak. İade kararının bu duruşmadan en az iki hafta sonra verilmesi bekleniyor.

