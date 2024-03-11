Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı

Türkiye-Yunanistan siyasi dialog toplantısı Ankara'da yapıldı.



Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında gerçekleşen toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, 11 Mart 2024 tarihinde Ankara’da düzenli siyasi diyalog toplantısını gerçekleştirmiştir.



Görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alınmıştır.

Her iki taraf da, iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina'da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir.

Başbakan Miçotakis'in ülkemize yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarını ele almışlar ve ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmeleri değerlendirmişlerdir."