Türkiye, Irak'taki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın Kerkük vilayetine bağlı Reşit ile Musul vilayetindeki Mahmur ilçelerinde bugün Irak güvenlik güçleri ile DAEŞ'li teröristler arasında çıkan çatışmalarda en az 15 Irak güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarında hayatını kaybeden Irak güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.



Irak'ta huzur ve güvenliği hedef alan bu hain terör saldırılarının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Komşumuz Irak'ın terörle mücadelesinde dayanışma içinde bulunduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."



SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI