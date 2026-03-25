"Türkiye, İran ve ABD arasında arabuluculuk yapıyor"

Ak Parti MKYK Üyesi ve Dış ilişkiler Başkan Yardımcısı Harun Armağan, Türkiye'nin İran ve ABD arasında gerilimi azaltma ve doğrudan müzakereleri teşvik etmek için "mesaj iletme rolü oynadığını" söyledi.

Mesajların içeriği hakkında ayrıntı vermeyen Armağan, mesajların, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tetiklenen ve giderek büyüyen bölgesel savaşa karışan Körfez ülkelerine de iletildiğini belirtti.

İran ordusu ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin savaşı sona erdirmek için müzakerelerde bulunduğu iddiasını reddetmişti.

Türkiye, 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan önce ABD-İran görüşmelerine arabuluculuk yapmaya çalışmış ve düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışı sağlamak için tüm kaynaklarıyla çalışmaya devam edeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın savaşı genişletmekten kaçınmak için Tahran'a "dostane" tavsiyelerde bulunduğunu ve tarafların nerede durduğunu anlamak için Washington ile de temas halinde olduğunu söyledi.

Bir Türk diplomatik kaynağı, Fidan'ın savaşın sona erdirilmesi için olası adımları görüşmek üzere ABD yetkilileri ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştüğünü belirtti.

Savaşın başlamasından bu yana, komşu Türkiye'ye yönelik üç İran füzesi NATO hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.