Türkiye, İsrail'in yargılandığı soykırım davasına bugün resmi olarak müdahil oluyor

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye  resmi olarak müdahil oluyor. Dosyalar bugün saat 16:30’da Lahey Uluslararası Adalet Divanı’na sunulacak.

Türkiye, İsrail'in yargılandığı soykırım davasına bugün resmi olarak müdahil oluyor

Türkiye bugün 'in yargılandığı soykırım davasına resmi olarak müdahil oluyor.

Lahey Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) yapılacak başvuru için dosyalar yerel saatle 15:30’da, Türkiye saati ile 16:30’da mahkemeye sunulacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 Ağustos'ta Mısır'da mevkidaşı Bedr Abdulati ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin dosyalarını bugün ileteceğinin bilgisini vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı gün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin davaya bugün resmi olarak dahil olacağını teyit etmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

Güney Afrika, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası harekete geçerek 29 Aralık 2023'te UAD'da soykırım davası açmıştı.

İspanya dahil birçok ülke, zaman içinde davaya müdahil oldu.

Filistin Yönetimi, İrlanda, Belçika, Mısır, Meksika, Kolombiya, Nikaragua, Libya, Maldivler, Şili ve Küba şimdiye kadar davaya müdahil olan ya da müdahil olacağını açıklayan ülkeler arasında.

Bakan Fidan, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, davaya müdahil olmaya karar verdiklerini duyurmuştu.

Hakan Fidan: İsrail'in soykırım davasına müdahil olmak için dosyalarımızı çarşamba günü mahkemeye sunacağız

Hakan Fidan: İsrail'in soykırım davasına müdahil olmak için dosyalarımızı çarşamba günü mahkemeye sunacağız

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