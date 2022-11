Türkiye-İsveç-Finlandiya 3’lü görüşmesi gerçekleşti

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarda bulunuyor.

NATO Dışişleri Toplantısı'nın öne çıkan gündem maddeleri arasında Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreci bulunuyor.

Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile 3'lü formatta görüştü.

"BEKLENTİLERİMİZİ VURGULADIK"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında; Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.

Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında; Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık.



Held Trilateral FMs Meeting of 🇹🇷-🇸🇪-🇫🇮. Reviewed steps taken in line w/ the Trilateral Memorandum & stressed our expectations. pic.twitter.com/JzEn3zsXvM