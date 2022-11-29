Türkiye-İsveç-Finlandiya 3’lü görüşmesi gerçekleşti

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarda bulunuyor.

NATO Dışişleri Toplantısı'nın öne çıkan gündem maddeleri arasında Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreci bulunuyor.

Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile 3'lü formatta görüştü.

"BEKLENTİLERİMİZİ VURGULADIK"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında; Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.

Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında; Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık.



Held Trilateral FMs Meeting of 🇹🇷-🇸🇪-🇫🇮. Reviewed steps taken in line w/ the Trilateral Memorandum & stressed our expectations. pic.twitter.com/JzEn3zsXvM — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 29, 2022

"HALA ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR"



Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye ile yapılan üçlü mutabakat kapsamında atılan adımlara ilişkin, "Henüz bazı somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar. Meclisimizin ve vatandaşımızın ikna olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mız da İsveç Başbakanı'na bu hususları iletti. Özetle süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var" açıklamasını yapmıştı.