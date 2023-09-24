Türkiye karşıtı senatöre rüşvet suçlaması: Külçe altınlar, dolarlar...

Savcılık iddianamalerinin okunmasının ardından Menendez'in serbest kalması bekleniyor.



Suçlamalar sebebiyle Menendez, Dış İlişkiler komitesi başkanlığını geçici olarak bıraktı ancak Senato üyeliği devam ediyor.



2006'dan beri Amerikan senatosunda bulunan Menendez hakkında, 2017'de görülen rüşvet davasında ise jüri karara varamamıştı.



Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Bob Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ve Rum ile Ermeni lobisine yakınlığı ile tanınıyor.