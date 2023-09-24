Türkiye karşıtı senatöre rüşvet suçlaması: Külçe altınlar, dolarlar...

ABD, Demokrat Senatör Bob Menendez'in karıştığı rüşvet skandalı ile çalkalanıyor.
Türkiye karşıtlığıyla tanınan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez yolsuzluk ve rüşvet suçlarından 27 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
Manhattan Savcılığı, Demokrat New Jersey Senatörü Menendez'in, eşi vasıtasıyla iş insanlarından yüz binlerce dolarlık rüşvet aldığı suçlamasında bulundu.
İddianamede Menendez'in 2018-2022 yılları arasında Fred Daibes, Wael Hana ve Jose Uribe'den rüşvet aldığı belirtiliyor.
Senatör Menendez'in mevki ve nüfuzunu kullanarak bu kişileri ceza soruşturmalarından koruduğu, rüşvet karşılığı Mısır yönetimine fayda sağladığı ve hassas belgeleri paylaştığı belirtiliyor.
39 sayfalık iddianamede yer alan görsellerde, Senatörün evinde bulunan külçe altınların yanı sıra adının yer aldığı ceketlerin cebinden çıkan binlerce dolarlık nakit para dikkat çekiyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın önemli müttefiklerinden olan Menendez, suçlamaları reddetti.
"Perde arkasındaki güçlerin" kendisini susturmaya ve "Siyasi olarak mezarını kazmaya çalıştıklarını" savundu. Aleyhinde karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia etti.
Savcılık iddianamalerinin okunmasının ardından Menendez'in serbest kalması bekleniyor.
Suçlamalar sebebiyle Menendez, Dış İlişkiler komitesi başkanlığını geçici olarak bıraktı ancak Senato üyeliği devam ediyor.
2006'dan beri Amerikan senatosunda bulunan Menendez hakkında, 2017'de görülen rüşvet davasında ise jüri karara varamamıştı.
Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Bob Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ve Rum ile Ermeni lobisine yakınlığı ile tanınıyor.
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