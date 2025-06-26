Yunanistan'da Türkiye endişesi: Petrol anlaşması panik yarattı

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) dün yaptığı açıklamada, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ile dört açık deniz alanında jeolojik ve jeofizik bir çalışma yürütmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.



Libya devlet petrol şirketinden yapılan açıklamada, “İki boyutlu sismik araştırma (10 bin kilometre uzunluğunda) yapılması ve bu araştırmalardan elde edilen verilerin 9 ayı aşmayan bir süre içerisinde işlenmesine ilişkin görüşmeler de yapıldı” denildi.



Bu anlaşma Yunan basınında geniş yer buldu. Yunanistan hükümetinin, anlaşmaya ilişkin endişelerine haberlerde yer verildi.

"ATİNA'NIN ENERJİ PLANLAMASINI ETKİLEMİYOR"

Kathimerini gazetesi, "Ankara, önemli ABD-Türkiye dengesini bozmamak için yavaş, metodik ve dikkatli bir şekilde Libya sahasında ilerliyor" diye yazdı.



Mutabakatın, Yunan hükümetinin mevcut enerji planlamasını etkilemediğini belirten Kathimerini, "Dünkü anlaşmanın, Ekim 2022'de Ankara ve Trablus arasında hidrokarbon arama ve çıkarma alanında işbirliğine ilişkin imzalanan Mutabakat Zaptı'nın devamı niteliğinde olduğunu ve 2019 Türkiye-Libya Mutabakat Zaptı'na eşlik eden ve Girit'in altı deniz milinin ötesinde yetki sahibi olmadığı temel haritaya göre yapıldığını belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"EGEMENLİK İHLALİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ"



Atina'daki ilgili kaynaklar, dün yaptıkları açıklamada Libya petrol şirketinin yayınladığı haritaya göre sınırlandırılmış alanların orta hattın güneyinde olduğunu belirterek, “her halükarda Yunanistan'ın egemenlik haklarının ihlal edilmesini kabul etmeyeceğini" söyledi.



Naftemporiki gazetesi, işbirliğinin "kışkırtıcı" olduğunu iddia etti.



Etnos gazetesi, bu durumda Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Libya ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin tartışmalı olduğunu bildirdi.



Yuanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bugün toplanacak Avrupa Konseyi'nde Libya konusunu gündeme getirmesi bekleniyor.

