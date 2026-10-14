Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR'un komutasını İtalya'ya devretti

Kosova 'da yaşayan tüm insanların farklılıklara rağmen barışçıl ve müreffeh bir gelecek için ortak umut taşıdığını belirten Ulutaş, "KFOR, Belgrad ile Priştine arasında Avrupa Birliği (AB) kolaylaştırıcılığında yürütülen diyaloğa güvenli bir ortam sağlayarak bu konuda rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Ulutaş, diyaloğun, çözüm bekleyen meselelerin ele alınması ve Kosova'da yaşayan herkesin haklarına saygı gösteren kalıcı çözümler geliştirilmesi için bir çerçeve oluşturduğunu dile getirdi.

Oramiral Wikoff da KFOR bünyesinde 27 yılı aşkın süredir görev yapan 30'dan fazla ülkeden askerlerin, Kosova'daki tüm toplulukların güvenliğine katkı sağladığını vurguladı.



Türkiye , KFOR'un komutasını ilk defa 2023-2024 döneminde devralmış, Tümgeneral Ulutaş KFOR komutanlığı görevini o dönemde de yürütmüştü. Ulutaş'ın ikinci KFOR komutanlığı görevi 3 Ekim 2025'te başlamıştı.



Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 31 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor.



Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.