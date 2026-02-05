Türkiye Petrolleri ile ABD'li enerji devi Chevron anlaştı

Türkiye Petrolleri ile ABD'li enerji devi Chevron bir iş birliğine gidiyor. Türkiye Petrolleri ve Chevron, potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye son dönemde ExxonMobil ile Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarının yanı sıra diğer potansiyel uluslararası alanları da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Chevron ile benzer şekilde anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz Ocak ayında Azerbaycan ve Exxon ile yapılan anlaşmaları hatırlatmış ve "Şimdi de bir başka Amerikan şirketi Chevron ile benzer bir anlaşma yapıyoruz. İmzalar Şubat ayında İstanbul'da atılacak." demişti.

Yakın zamanda TPAO'nun Chevron ile görüşmelerde bulunduğu ve şirketin Chevron ile sismik çalışmalar ve sondaj konusunda işbirliği yaptığı belirtildi.