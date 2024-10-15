Türkiye sınırının hemen dışında:  Dünyanın en eski kiliselerinden biri bulundu

Almanya'daki Münster Üniversitesi'nden Ermenistan'ın Artaşat antik kentine giden arkeologlar, en eski kiliselerden birini buldu.



Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi'ndeki meslektaşlarıyla birlikte çalışan bilim insanları, sekiz köşeli yapıyı ortaya çıkardı.



Alman üniversitesine bağlı Achim Lichtenberger, "4. yüzyıldan kalma bu yapı, arkeolojinin ülkede kaydettiği en eski kilise. Bu, Ermenistan'daki erken dönem Hıristiyanlık hakkında sansasyonel bir keşif" dedi.



Ermeni meslektaşı Mkrtich H. Zardaryan da "Sekiz köşeli kiliselerin burada olduğunu şimdiye kadar bilmiyorduk. Ancak onlara Doğu Akdeniz bölgesinden çok aşinayız, ilk olarak 4. yüzyılda görülmüşlerdi" diye konuştu.

MERMERLER AKDENİZDEN GELMİŞ OLABİLİR



Yaklaşık 30 metrelik çapa sahip yapının kenarındaki haç şeklindeki yerlerde bulunan ahşaplara yapılan radyokarbon testi, 4. yüzyıl ortalarında inşa edildiklerini ortaya koydu.



Yapının ortasındaki zeminse terakota ve harçla kaplıymış.



Bulunan mermerlerin Akdeniz'den getirildiği tahmin ediliyor.



2018'den beri bölgede arkeolojik çalışma yapılıyordu.

Eylül ayından beri çalışmalarına devam eden ekip, kazılara devam edeceklerini söyledi.

