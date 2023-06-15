Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik toplantı 21 Haziran’da Astana’da yapılacak

Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin toplantının tarihi ve yeri belli oldu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dışişleri bakan yardımcılarının 21 Haziran’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geleceğini söyledi.



Bogdanov, "Yol haritasında Rus projesi hazır. Görevimiz ortaklarımızla istişare etmek ve bu çalışmayı ilerletmek" dedi ve Astana’daki görüşmelerde ciddi ilerleme sağlanacağını umduğunu belirtti.

10 MAYIS'TA BİR ARAYA GELİNMİŞTİ

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları, 10 Mayıs’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

Toplantıda Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanması kararlaştırılmıştı.

Yol haritasının hazırlanması ve sürecin aşamalı şekilde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları, savunma bakanlığı ve istihbaratın katılımıyla dörtlü komite kurulmasına karar verilmişti.

