Türkiye, Suriye'ye elektrik götürüyor

Suriye devlet haber ajansı, ülkenin Türkiye ve Katar'dan elektrik üreten iki gemi alacağını duyurdu.



800 megawatt elektrik üretme kapasitesi olan gemiler, ülkenin 13 yıl süren iç savaşta harap olan altyapısını destekleyerek elektrik üretimine katkı sağlayacak.

"EN ÖNEMLİ SORUN ELEKTRİK"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Bakanlığı'ndan bir heyetin Suriye'ye gideceğini, elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacağını aktarmıştı.



Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorunun elektrik olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, bu konuda Türkiye'nin desteğini esirgemeyeceğini belirtmişti.



Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin de elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini aktaran Bayraktar, "Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir" diye konuşmuştu.