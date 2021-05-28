Türkiye ve Bulgaristan arasında ülkeye girişlerde aşı sertifikası bulunanlar Covid-19 testinden muaf tutulacak

Türkiye ve Bulgaristan arasında bağışıklık / aşı sertifikası şartlarını yerine getirenlerin ülkelere girişlerde Covid-19 testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacağı açıklandı.



Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye ve Bulgaristan arasında karşılıklı Kovid-19 test muafiyeti şartlarının belirlendiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"28 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın Türkiye'de yetkili makamlarca tanzim edilen Covid-19 bağışıklık / aşı sertifikalarının (Sinovac ve Pfizer/Biontech aşıları) bulunması halinde ayrıca PCR testi ibrazı ve/veya karantina uygulamasına tabi olmadan Bulgaristan'a seyahat edebileceklerdir. Bulgaristan vatandaşlarının da Bulgaristan yetkili makamlarınca tanzim edilmiş Kovid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının bulunması halinde (2. dozdan en az 14 gün sonra) Türkiye'ye PCR testi ibrazı ve/veya karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verilecektir. Yaşları (18 yaş altı) nedeniyle aşı olmayan Bulgaristan vatandaşlarının aşı sertifikası hamili aileleri ile beraber seyahat etmeleri halinde, yukarıdaki maddeler kapsamında test ve karantinadan muaf tutulacaktır"

SIRBİSTAN'LA DA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'in, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek Sırp ve Türk vatandaşlarının 14 Mayıs'tan itibaren iki ülke arasında seyahat edebileceklerine karar verildiği ifade edilmişti.



Açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Sırbistan ve Türkiye'nin yetkili makamları tarafından verilen bir aşı sertifikasına sahip olmaları halinde, diğer ülke topraklarına PCR testi yaptırmadan ve karantina tedbiri uygulanmadan girmelerine izin verileceği vurgulanmıştı.



Yaş nedeniyle aşılanmamış bireylerin, ebeveynleri eşliğinde Sırbistan ve Türkiye'ye giriş yapabileceği belirtilen açıklamada, Kovid-19 tedavisi görenlere verilecek bağışıklık belgelerinin de karşılıklı tanınacağı bildirilmişti.



Açıklamada ayrıca, Selakovic'in Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile de telefonda görüştüğü, Sırbistan'ın Macaristan ile aşı sertifikasını 30 Nisan'dan bu yana başarıyla uyguladığı kaydedilmişti.