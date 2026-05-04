Türkiye ve Ermenistan Ani Köprüsü'nü restore edecek
04.05.2026 10:50
Son Güncelleme: 04.05.2026 15:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan
Türkiye ile Ermenistan bu yıl Tarihi Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonu için mutabakat imzaladı.
Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. Zirvesi bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenleniyor. "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenecek zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.
Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği toplantıda, bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar ele alınacak.
TARİHİ KÖPRÜ İÇİN TARİHİ ANLAŞMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından X üzerinden bir mesaj paylaştı. Yılmaz, görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut iş birliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullanarak iş birliği anlaşmasını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret.
Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın da devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının Kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor.
Türkiye ve Ermenistan Tarihi Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için mütabakat imzalıyor
NTV ZİRVEYİ YERİNDE TAKİP EDİYOR
Zirveyi yerinde takip eden NTV'den Derya Acemoğlu zirveye dair izlenimlerini aktardı. Acemoğlu, Cumhurbaşkanı Yılmaz'ın zirvenin yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini belirti. Yılmaz'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan ve Norveç Başbakanları ve Romanya Cumhurbaşkanı ile görüşme yapması beklendiğini aktaran Acemoğlu, ziyaretin 18 yıl sonra Türkiye'den Ermenistan'a yapılan bu seviyede en üst düzey ziyaret olduğunu vurguladı. “2022'den beri Ermenistan ile Türkiye arasında bir normalleşme süreci var. Cevdet Yılmaz'ın bu ziyareti yeni dönemin önemli bir işareti olarak görülüyor. Normalleşme sürecinde 2 ülke karşılıklı temsilci atadı. Karşılıklı olarak vizeler kolaylaştırıldı. Kars-Gümrü demiryolu hattının rehabilitasyonu ve tekrar faaliyete geçirilmesi için ortak çalışma grubu kuruldu ve 1993'ten beri kapalı olan sınırların yeniden açılması da masadaki en önemli başlıklardan biri.” diye aktardı. Yılmaz'ın ilerleyen saatlerde yuvarlak masa toplantısına katılması bekleniyor.
Kars'ta yapılan ortak çalışma grubu toplantısı
AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU NEDİR?
Avrupa Siyasi Topluluğu'nun kurulmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron rol oynamıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 9 Mayıs 2022'de Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nda topluluğun kurulması fikrini öne atan Macron ve Fransa, o dönemin AB dönem başkanlığını yürütmekteydi. Topluluğun ilk toplantısı 6 Ekim 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'ta yapılmış, Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etmişti.
Topluluğun Türkiye dahil 47 üyesi bulunurken Avrupa kıtasından topluluğa Belarus ve Rusya dahil edilmedi.