Türkiye ve İngiltere geniş kapsamlı savunma paktı imzalayacak

Türkiye ile İngiltere 'nin bugün güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalaması bekleniyor.

Konuya vakıf birden fazla kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre anlaşma, iki NATO müttefiki arasındaki ilişkileri savunma alanında daha ileri bir düzeye taşımayı hedefliyor.

Kaynaklara göre belge, savunma sanayisinde işbirliği, terörle mücadele, hibrit tehditlerle mücadele ve siber güvenlik dahil savunmayla ilgili tüm alanlarda iki ülkenin daha yakın işbirliği yapmasını öngörüyor.

Öte yandan kaynaklar, anlaşmanın kapsamına ilişkin ayrıntı vermeden belgenin "kapsamlı" nitelik taşıdığını ifade etti. Yetkililer, karşılıklı savunma yükümlülüklerinin kapsamına ilişkin ayrıntıları paylaşmadı.

Anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bugün yapacağı görüşme sırasında imzalanması bekleniyor.

Belgeye vakıf bir kişi, anlaşmanın ruhu bakımından Fransa ile Yunanistan arasında 2021 yılında imzalanan ikili savunma anlaşmasına benzediğini söyledi.

Söz konusu anlaşma karşılıklı savunma hükmü içeriyordu. Ancak kaynaklar, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanacak belgede benzer bir hükmün yer alıp almadığı konusunda açıklama yapmadı.

Kaynaklara göre Ankara ile İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin anlaşma metnini kamuoyuyla paylaşması beklenmiyor.

Bu yaklaşımın, belgedeki hükümlerin hassas niteliğinden kaynaklandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu NATO liderleri, ittifakın yıllık zirvesi için Ankara'da bir araya geldi.

Türkiye ile İngiltere, nisan ayında NATO müttefikleri ve stratejik ortaklar olarak iki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Stratejik Ortaklık Çerçevesi'ni imzalamıştı.

Ankara'nın geçen temmuz ayında milyarlarca dolarlık anlaşmayla Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın alma kararı almasının ardından Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiler daha da güç kazandı.