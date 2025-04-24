Türkiye ve Rusya Ortadoğu için masaya oturuyor: Görüşmeler İstanbul'da

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yarın İstanbul’da bakan yardımcısı düzeyinde Ortadoğu istişareleri gerçekleştirilecek.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz, Rusya'yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil edecek.

Görüşmelerde Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulacak.